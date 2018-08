Overal in de Elburgse haven vanaf maandag gratis internet

Daarmee had de Elburgse haven haar zaakjes op zich al goed voor mekaar. Want het hebben van een goede WiFi-verbinding is één van de factoren waarom de Blauwe Vlag er al twee jaar wappert. Dat is een exclusief label dat wordt uitgereikt aan meer dan 3.500 stranden en jachthavens in ruim 30 landen in Europa, Zuid-Afrika, Marokko, Nieuw Zeeland, Canada en het Caribische gebied. Het geeft aan dat het voorzieningenniveau op peil is.