Overval op tankstation Elburg: politie op jacht naar gemaskerde man met mes

Foto's Deze makelaar verkoopt miljoenen kostende landgoede­ren op de Veluwe: ‘Het moet mystiek en exclusief blijven’

12 april Landgoed Kolthoven in Epe kopen? Dat is dan 5,8 miljoen euro. Het optrekje met achttien kamers, vier badkamers en een sauna is verreweg het duurste huis dat te koop staat op de Noord-Veluwe. Aan makelaar Bert Lankman de taak om een koper te vinden. Hij geeft een inkijkje in de 'exclusieve’ woningmarkt, waar gevoel belangrijker is dan euro’s.