Overwegend bewolkt weer in Elburg vandaag

Voor dit festival betaal je maar 2,50 euro entree: 'Eigenlijk een godswonder dat het al zoveel jaren lukt'

Ontkerkelijking of niet: elk jaar verzamelen zo’n 70.000 christenen zich in Biddinghuizen voor het festival Opwekking. Dat gebeurt op hetzelfde terrein waar een paar maanden later Lowlands (65.000 bezoekers) is. Een groter verschil is haast niet denkbaar, of valt dat wel mee?