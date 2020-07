Overwoekerende tuin in Elburg houdt naast de gemoederen nu ook - eindelijk - de politiek bezig

Nestor Beert van Loo (68) verlaat na 18 jaar de raad van Elburg: ‘Ik heb wel wat eelt gekweekt’

3 juli Beert van Loo (68) neemt maandag afscheid als raadslid in Elburg. Ruim achttien jaar vertegenwoordigde de voormalige varkensboer Algemeen Belang in de raad. De tijd is rijp om te gaan, nu de sfeer verhardt: ,,Je bent het hoogste orgaan van de gemeente, dan moet je niet rollebollend over straat gaan.’’