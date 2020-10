Pakjesboot 12 is voor opnames voor het Sinterklaasjournaal in de haven van Elburg

Pakjesboot 12 is uit Spanje aangekomen in de haven van Elburg. De boot vormde vandaag het decor voor filmopnames voor het Sinterklaasjournaal van de NTR.

Over het Sinterklaasjournaal wordt door de producerende omroep niets bekendgemaakt. ,,We gaan er niets over zeggen. Het is allemaal een groot geheim’’, zegt woordvoerder Lam Boer van de publieke omroep.

Achtervolging op de boot

De karakteristieke boot meerde maandagavond aan in de haven van Elburg, vlak naast de visafslag. Dat gebouw werd door de filmploeg gebruikt voor de opslag van hun apparatuur.

Er zijn opnamen gemaakt van een achtervolging van de pieten over het schip. Ook het paard van Sinterklaas was aanwezig, die stond in een paardentrailer te wachten tot het zijn beurt was voor de camera.

Elburg op landelijke tv

Bij de gemeente Elburg zijn ze wel gewend aan televisie- en filmopnames. ,,Maar het is natuurlijk leuk als Elburg op landelijke tv te zien is’’, reageert woordvoerder Jean-Paul Lamers.

De gemeente is zeer kort van tevoren gevraagd of er voor één dag opnames gemaakt mochten worden. ,,Wij hebben gekeken welke regels er gelden en of er redenen zijn om het niet te doen. Die zijn er niet en er was voldoende reden om er aan mee te werken, dus hebben we toestemming verleend. Het is erg leuk om deel uit te maken van het Sinterklaasjournaal, met in beeld onze mooie haven en op de achtergrond de unieke oude binnenstad van Elburg.’’

Eerder dan 9 november zal er niets duidelijk worden over de aankomst van Sinterklaas in Nederland, want dan beginnen de uitzendingen van het Sinterklaasjournaal.

Volledig scherm Pakjesboot 12 van Sinterklaas in de haven van Elburg. © BRAM VAN DE BIEZEN