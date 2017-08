Pinautomaat Elburg komt bij de HEMA

Tot genoegen van veel ondernemers en inwoners van Elburg blijft er een geldautomaat in de Vesting van Elburg. De plaatselijke SGP, de SNS Bank, de gemeente en de HEMA bevestigen dat er snel een interne machine wordt geplaatst in de HEMA aan de Beekstraat.

Een paar maanden geleden vond bij de Rabobank een plofkraak plaats. Aanleiding voor de SNS om haar automaat aan de Vischpoortstraat ook te sluiten. ,,We gingen in korte tijd van twee naar nul. Dat ging wel erg snel”, blikt HEMA-eigenaar Wilbert van den Pol terug.

De plaatselijke SGP startte een petitie, om zich hard te maken voor het behoud van een automaat. Enkele honderden mensen hebben hun handtekening gezet en is een oplossing gevonden. ,,We willen de ondernemers en bewoners van in de Elburger Vesting zo goed mogelijk van dienst zijn”, zo benadrukt SGP-afdelingsvoorzitter Gerrit Wijnne.

1 september

Want burgemeester Dijksma heeft volgens de SGP aangegeven dat de SNS bank hem toegezegd heeft voor 1 september een nieuwe geldautomaat te plaatsen. ,,Als dit in het bericht staat gaan we ervan uit dat deze informatie klopt”, laat woordvoerder André Daalmeijer desgevraagd namens de gemeente Elburg weten.

Jacob Bosscha van de SNS is duidelijker: ,,Er komt een geldautomaat in de HEMA van Elburg, maar een exacte datum kunnen we nog niet geven. De opdracht is verstrekt maar we hebben nog geen planning ontvangen.”

Service