Plan: nieuwbouw Aldi bij beschermde vesting van Elburg

Met ruim een half jaar vertraging is de gemeente Elburg met diverse betrokken op één lijn gekomen over de toekomst van de detailhandel. In een nieuw concept voor de detailhandelsstructuurvisie wordt gesproken over verplaatsing van supermarkt Aldi naar - net buiten - de Vesting van Elburg. Dat zou wel betekenen dat binnen het van rijkswege beschermde stadsgezicht gebouwd moet worden.

Volledig scherm Nieuwbouw zou moeten gebeuren ten zuidoosten van de Vesting, linksonder op deze luchtfoto. © Bram van de Biezen

Omdat Aldi op de huidige locatie gedoogd wordt, moet er een oplossing worden bedacht. In de nieuwe conceptvisie, die het college van burgemeester en wethouders aan de raad gaat voorleggen, wordt de voorkeur uitgesproken om de supermarkt te verplaatsen naar een nieuw te bouwen pand in het schootsveld van de vesting. ,,Het is nog niet gezegd dat dit ook kan", aldus wethouder José Oosthoek, ,,alleen al vanwege de beperkingen van het beschermd stadsgezicht. We stellen dan ook voor om eerst nader onderzoek te doen."

Zuinig

,,Elburg is zuinig op het beschermd stadsgezicht'', staat in het college-advies. ,,Een inbreuk op dit gebied is daarom alleen acceptabel wanneer dit bijdraagt aan de toekomst van de Vesting op korte en lange termijn." Verplaatsen van de Aldi naar deze locatie zou namelijk tot gevolg moeten hebben dat ook de Vesting zelf meer bezoekers trekt.

De detailhandelsstructuurvisie gaat ook in op de toekomst van de Vesting, waar ondernemers het in de rustige wintermaanden zo moeilijk hebben dat het hun voortbestaan bedreigt. Met name over de Vesting kwamen de diverse betrokkenen het afgelopen jaar dusdanig tegenover elkaar te staan, dat de structuurvisie vooruitgeschoven werd. Een speciale projectgroep keerde zich vorig jaar af van de structuurvisie, maar na een bemiddelingstraject werd in december de handschoen weer opgepakt.

Vertrouwen

,,De strategische uitgangspunten en verwachtingen strookten niet met elkaar", aldus Oosthoek over dat conflict. ,,We hebben hierover uitvoerig gesproken en dit heeft geleid tot het herstellen van het wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars - soms - afwijkende standpunten."