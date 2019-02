Plan voor woningbouw in havengebied Elburg

Het gemeentebestuur koestert al langer de ambitie om het zuidoostelijke deel van de Kruismaten een metamorfose te geven. De voorkeur gaat daarbij uit naar woningbouw. Het plan van Bos komt in dat opzicht ook als geroepen. Wethouder Henk Wessel is blij met het initiatief. ,,Wij hopen dat het Bos lukt om een haalbaar plan op te stellen’’, zo laat hij weten in een persverklaring van de gemeente Elburg.

Het huidige plan is slechts een eerste verzoek. De bedoeling is dat de gemeente en Bos de komende maanden de koppen bij elkaar gaan steken om tot een initiatief te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. ,,We zien zeker grote pluspunten in de ideeën van Bos, ook al maken we enkele kanttekeningen’', aldus Wessel. ,,Dit betreft bijvoorbeeld het aantal woningen, de gewenste verhouding goedkoop-middel-duur geprijsde huizen en het aantal parkeerplaatsen.’’