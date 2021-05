Pleegmoeder uit ’t Harde misbruikte haar stiefdochter en moet de cel in

Vanaf haar 13de kwam het meisje bij haar stiefmoeder en haar vader wonen in ’t Harde. Ze werd door haar biologische moeder uit het huis gezet, waarna Henriette van A. zich over het meisje ontfermde. Ze was soms als een vriendin voor haar, bleek onder meer uit een bezoek aan een piratenfestijn in maart 2016. Na afloop belandde de stiefmoeder met haar pleegdochter samen in bed, zo blijkt uit de aangifte. ,,Dat is niet gebeurd’’, reageerde Van A. eerder op de zitting. Ze ontkent haar pleegdochter misbruikt te hebben.