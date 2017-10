Plofkraak Elburg mislukt na voorzorgsmaatregelen

Elburg werd dus opnieuw opgeschrikt door een plofkraak. In het begin van de zomer werd de Rabobank al als doelwit gekozen, nadat een jaar of vijf geleden de machine in 't Harde eraan moest geloven.

De boerenleenbank besloot alle apparatuur inpandig te maken, zodat het geld ook met een explosie onbereikbaar blijft. De SNS Bank verhuisde haar pinautomaat in De Vesting in het winkelpand van de HEMA. ING levert nu de enige machine die ook 'buiten kantoortijden' flappen uitspuugt en de bank is ook nu niet van plan die te verplaatsen. ,,We hebben maatregelen getroffen, waardoor deze plofkraak is mislukt", zegt woordvoerder Eva Hersbach. Welke dat dan zijn wil ze niet zeggen. ,,We willen criminelen niet wijzer maken." Zullen de profkrakers Elburg nu links laten liggen? ,,Dat zou mooi zijn."