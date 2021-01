Politie dreigt beelden online te zetten van duo dat zwaar vuurwerk in Elburgse brievenbus gooit

Het gezin aan de Terbekeweg in Elburg ontsnapte op nieuwjaarsdag aan een ramp, nadat er zwaar illegaal vuurwerk door de brievenbus werd gegooid. De bewoner stond op dat moment in de hal en kon op tijd wegkomen, schrijft de politie Nunspeet op Facebook. ‘De kracht van de explosie was namelijk zo heftig, dat de tussendeur er uit is geknald. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als de man niet had weg kunnen komen. Als er brand was uitgebroken? Of als zijn vrouw of jonge kind daar had gelopen?’