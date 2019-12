Politie en gemeente houden grootscheepse controle op permanente bewoning van park in Doornspijk

Busramp van koor De Lofstem is na 25 jaar nog altijd een open wond in Elburg

7 december Zondag is het precies 25 jaar geleden dat koor De Lofstem uit Elburg in Duitsland een ernstig ongeluk kreeg. Zeven mensen kwamen om het leven, een veelvoud raakte gewond. De busramp was landelijk nieuws en raakte Elburg in het hart. Iedereen kende wel iemand die ermee te maken had. Het ongeval is een kwart eeuw later nog altijd een open wond in de Elburger samenleving. ,,Ik heb dingen gezien die u niet moet beschrijven.’’