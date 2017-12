Politie pakt duizenden euro's af van hennepkwekers in Elburg

De hennepkwekerij werd aangetroffen in een bedrijfspand aan de J.P. Broekhoevenstraat in Elburg. In de kwekerij werden twee verdachten aangehouden.

De verdachten hadden 2.490 euro contant geld bij zich. Dit geld is in beslag genomen. Ook de banktegoeden van de verdachten zijn bevroren en voertuigen zijn in beslag genomen. Zo kan de eventuele winst van eerdere kwekerijen terug worden gevorderd. De politie meldt dat het in dit geval kan gaan om bedragen van 160.000 euro of meer, afhankelijk van het aantal keren dat men heeft kunnen oogsten.