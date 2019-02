Politiek Elburg uit sterke twijfels over verhuizing Aldi

Gedonder in Doornspijk: bewoners Hart van Thornspic kunnen niet door één deur

12 februari Het Hart van Thornspic viert dit jaar het 12,5 jarig jubileum. Dat zou reden moeten zijn voor een feestje, maar de sfeer is er om te snijden. Bewoners van allerlei pluimage zijn ondergebracht in het complex dat 42 appartementen telt. Maar ze kunnen het steeds minder goed met elkaar vinden. Er is gedonder in Doornspijk.