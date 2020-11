Pool neergestoken in Doornspijk, ‘maar verkeerde verdachte zit vast’

'Happy end’ voor de brie­venspeur­tocht van Els (72) uit Elburg, post gaat terug naar de schrijvers

7 oktober Haast had ze niet, maar ze is blij dat haar zoektocht nu toch een ‘happy end’ heeft gekregen. Els Siebering (72) vond begin deze zomer in een gedragen herenpak twee brieven. Afkomstig uit Indonesië, geadresseerd aan de familie Aribodin in Amsterdam. Samen met haar man Dirk speurde ze naar de betrokkenen. De Elburgse voorspelde een honderd procent slagingskans en dat heeft ze nu waar gemaakt.