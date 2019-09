Poolse Dariusz Szubert (34) is verknocht aan S.V. ‘t Harde: ‘ik voel mij er thuis’

Dariusz Szubert (34) is geboren in Polen, woont in Zwolle en voetbalt in het tweede bij S.V. ‘t Harde. Hoe komt een arbeidsmigrant terecht bij een dorpsclub waar vrijwel uitsluitend lokalo's spelen? ,,In het begin was het wel even wennen’’, lacht Szubert. ,,Maar S.V. ‘t Harde is mijn cluppie geworden. Ik zou nergens anders willen spelen.’’