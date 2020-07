Pop-up camping Elburg: vakantie in de eigen achtertuin voor inwoners die het nodig hebben

De grootste verbouwing van de Veluwe sinds de oorlog staat voor de deur

14 juli Komt er de komende tijd een zonnepark of een windpark in uw achtertuin te staan op de Noord Veluwe? Mensen kunnen vanaf nu meepraten over de plannen voor grootschalige wind- en zonneparken. Via de website energienoordveluwe.nl kan iedereen zijn mening geven in een enquête. Waar moeten de windmolens en zonneparken komen te staan?