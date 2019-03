Provinciale kandidaten willen Noord-Veluwe op de kaart zetten

,,Laat het maar komen”, zegt kandidaat Hans van Ark (CDA) uit Wapenveld gemotiveerd op zijn beurt. Hij staat als nummer zes op de lijst in Gelderland en was in het verleden al eens predikant in Wezep. En aangezien de christendemocraten zeven zetels hebben behaald, lijkt het waarschijnlijk dat alles in kannen en kruiken is voor Van Ark: ,,Maandag is de officiële zitting. Maar mooi dat ik hier waarschijnlijk aan de slag kan.” Momenteel is hij werkzaam bij de Protestantse Kerk in Nederland. Het gebouw van de organisatie staat in Utrecht. ,,Pal naast de plek waar maandag de aanslag was. Dat was een heftige ervaring. Een dag later ging alles toch weer door.”