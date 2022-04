Redders Elburg zoeken mannen èn vrouwen voor ‘stoerste job van de regio’

poll Koopzondag of zondags­rust in Elburg? De kiezer bepaalt het komende week in het stemhokje

De koopzondag is hét item van de gemeenteraadsverkiezingen in Elburg. Na een illegale koopzondag twee jaar geleden denken voorstanders dat de gemeente nu klaar is voor verandering. Conservatieve coalitiepartijen houden voet bij stuk. De kiezer moet duidelijkheid geven. Wat zeggen de zeven lijsttrekkers? ,,Ik ben helemaal klaar met deze discussie.”

13 maart