Reddingboot Elburg verwacht door corona drukke zomer: ‘Kopen ze bootjes voor een paar honderd euro’

Met een pas gekochte boot gingen twee mannen van in de dertig woensdagmiddag het water bij Elburg op. Nog geen driehonderd meter verder lagen ze alweer stil: de motor was ermee gekapt. En die was ook niet meer aan de praat te krijgen. „De boot was helemaal afgedreven, we hebben de boot weer naar de trailerhelling gebracht", vertelt De Gunst.

Vol trots

De schipper van de reddingsmaatschappij kan wel meeleven met de heren. „Ze hebben nét een nieuwe boot gekocht en 'm vol trots in het water gegooid - en dat is het vervolgens na een paar honderd meter alweer einde verhaal.” De Gunst gokt dat het voertuig in kwestie al wel een jaar of twintig oud was. „Via Marktplaats gekocht voor een paar honderd euro, denk ik.”

Nu komt het in deze periode wel vaker voor dat er bootjes met pech op het water drijven. „Die bootjes hebben dan te lang stilgestaan; dan komt er water bij de dieseltank.” Het voorval is dan ook lang niet het eerste en zeker ook niet de laatste. Sterker nog: de schipper verwacht alleen maar meer drukte de komende maanden. „Dit komt normaal gesproken al vaak voor, maar door corona worden er massaal bootjes gekocht om in eigen land ‘op vakantie’ te gaan", ziet De Gunst. Een deel van de mensen koopt nieuwe bootjes, waardoor de oude weer op de markt komen.

Extreme vormen

Bij dergelijke bootjes wordt er wel een stukje proefgevaren, maar zodra er een langere rit gemaakt wordt komen de gebreken volgens De Gunst naar voren. „Dan liggen ze opeens stil in de geul en dat is hartstikke gevaarlijk.” De heren die woensdag stil kwamen te liggen, hadden nog wel enige verstand van zaken. „Maar dat is lang niet altijd het geval”, moppert De Gunst. Onlangs - met Hemelvaart - was het ongelofelijk druk met dergelijke stilliggende bootjes. „Toen voer er van alles rond dat nergens vanaf wist. Ze weten net weet wat een bootje is en dan gaan ze het water al op.”