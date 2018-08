Reddingbrigade Elburg komt om in het werk

Vissen in Elburg dood door de warmte: 'Waterschap kan ons niet laten stikken'

27 juli Door het warme weer verdampt water in vijvers en dat zorgt voor dode vissen in Elburg. Op sommige plekken ligt er nog maar tien centimeter water en dat heeft al tientallen grote en kleine vissen het leven gekost. Hengelsportvereniging de Poepenkolk is begonnen met het overzetten van de nog levende vissen en roept het waterschap op in actie te komen.