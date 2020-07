Restaurant De Haas in Elburg treft schikking over ‘selectieve betalingen’ vlak voor faillissement

Mathilde en Gerrit-Jan Vos vertelden in de Stentor uitgebreid over het faillissement van het familiebedrijf, dat 53 jaar geleden door opa en oma Vos werd opgezet. De Haas is een naam die in de wijde regio herinneringen oproept aan feesten en partijen, bruiloften met name. Een iconisch bedrijf, dat ongewild symbool werd voor de door de coronamaatregelen getroffen horeca. Maanden kwam er geen klant - en dus ook geen cent - binnen. Op 29 mei ging De Haas failliet. Dat corona de oorzaak is, lijdt volgens de curator geen twijfel.