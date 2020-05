Restaurant De Herberg in Elburg failliet, kans op doorstart volgens curator nihil

video Bewoner uitgebran­de woning Elburg na ziekenhuis­be­zoek­je opgepakt

6 mei De bewoner van het huis dat dinsdagavond in Elburg volledig uitbrandde, is vannacht in het ziekenhuis aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand. De man moest naar het ziekenhuis, omdat hij rook had ingeademd.