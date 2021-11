Ridderorde voor Chris Hengeveld uit Elburg: ‘Nooit gedacht. Dit doet mij wel wat’

Het was een grote verrassing voor Chris Hengeveld uit Elburg. Ridder in de Orde van Oranje Nassau, dat had hij nooit verwacht. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding afgelopen vrijdag uit handen van burgemeester Jan Nathan Rozendaal voor zijn vele vrijwillige verdiensten in de afgelopen veertig jaar.

,,Als je veel vrijwilligerswerk doet, dan weet je wel dat je op een gegeven moment een lintje krijgt, maar een ridderorde had ik niet gedacht. Dit doet mij wel wat. Het was een leuke verrassing. En wat het ook bijzonder maakte, was dat er een speciale bijeenkomst voor mij was georganiseerd.’’ De plechtigheid werd gehouden in MFC ’t Huiken in het bijzijn van zijn familie en tal van genodigden.

Al jong begonnen

Chris Hengeveld (56) begon al op jonge leeftijd met zijn vrijwillige activiteiten. Hij was zo’n veertig jaar organist in zowel de Grote of Sint Nicolaaskerk als in de Oosterkerk. Daarnaast was hij onder meer gedurende een aantal jaren penningmeester van de Stichting Lokale Omroep in de gemeente Elburg (LOE) en penningmeester voor de Oudheidkundige Vereniging Elburg ‘Arent thoe Boecop.

Ondanks dat hij ernstig ziek is, blijft Chris Hengeveld zich actief als vrijwilliger inzetten. ,,Niets doen is niets voor mij.’’ Sinds 2012 is hij betrokken bij het besturen van de gymnastiekvereniging ‘Sport Staalt Spieren’ uit Elburg en de Stichting Gemeenschapscentra Elburg. Daarnaast is Hengeveld vanaf 2019 ook nog penningmeester van de Vereniging Winkel Vesting Elburg.