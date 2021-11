Ridderorde voor Johann Breukelman uit Elburg

Zuiderzee­straat­weg in Doornspijk hoog op de agenda: ‘Moeten er eerst ongelukken gebeuren?’

De Zuiderzeestraatweg in Doornspijk is de bewoners een doorn in het oog. Ze komen de weg niet op of ze komen de weg niet over. De gemeente Elburg is het met ze eens. Wethouder Lyda Sneevliet trekt daarom vandaag bij de provincie Gelderland aan de bel. Daar wijzen ze op het lage aantal ongelukken. ,,Dat wil je juist voorkomen. Hoe cru wil je het hebben?”

26 oktober