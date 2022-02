Robert (58) trapte in WhatsAppfraude, maar de dader uit Elburg werd gepakt: ‘Op de wc drong het tot me door’

Schapenhou­ders op de Veluwe staan ook dit jaar niet in de rij voor subsidie voor wolfwerend raster

Schapenhouders in Gelderland lopen nog steeds niet warm voor een wolfwerend raster. Van de 1,1 miljoen euro subsidie die de provincie beschikbaar stelde, is nog geen 2 ton uitgekeerd. In heel 2021 is 22 keer subsidie aangevraagd. Het is daarom de bedoeling dat de regeling andermaal wordt verlengd.

29 december