@Robert’s maakt kans op vijftien mille en een hand van Máxima

Uniek: slapen op een botter in de haven van Elburg

6 januari De EB 43 ligt er vrijdagmorgen rustig bij in de werf van de Botterstichting in Elburg. Het vaartuig krijgt in de wintermaanden een onderhoudsbeurt. De nieuwe laag lak is nog goed te ruiken. Maar er gebeurt nog meer met de EB 43, want vanaf 1 mei is het mogelijk om te slapen op de botter en daar zijn voorbereidingen voor nodig. ,,Die doet het in ieder geval al”, zegt bedenkster en vrijwilligster Marianne Luiting als ze een lampje test.