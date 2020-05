Roept SGP-coryfee Klein uit Elburg nou op om ondernemers in eigen stad te boycotten?

Winter in de Vesting in Elburg gaat dit jaar niet door, massaal evenement past niet in coronatijd

24 mei De vesting van Elburg verandert dit jaar in december niet in een Victoriaans stadje rond 1900. Geen kostuums, geen koren, geen vuurkorven. Winter in de Vesting is afgelast. De organisatie heeft deze week besloten er van af te zien. De oorzaak: corona.