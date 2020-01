Saar aan huis Noordwest-Veluwe biedt hulp bij mantelzorg

Van mes in brandweer tot bouw sportcen­trum: dit gebeurt er in 2020 op de Noord-Veluwe

1 januari De vuurwerkdampen zijn opgetrokken, de kater is bijna verdwenen. De blik is gericht op de maanden die voor ons liggen. Maar wat heeft 2020 zoal in petto voor de Noord-Veluwe?