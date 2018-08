Schildersbedrijf in Elburg bestolen van al haar steigermateriaal

Directeur Goos van Wezep had zaterdag nog niks door toen hij even op de zaak in Elburg was. Maar toen ‘de jongens’ maandagochtend hun materiaal kwamen halen, bleek dat schildersbedrijf Blaauw Perioverf bestolen was van al haar steigers.

Niet alleen steigers, maar ook loopplanken, valbeveiliging en schoren werden in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen bij het pand aan de Industriestraat in Elburg. Van Wezep schat de totale schade op zo’n 30.000 euro. ,,In de zomer komt veel steigermateriaal terug voor de bouwvak. Het kan dan gekeurd worden. Maar we hadden ook veel nieuw materiaal klaarliggen.”

Hebben jullie geen beveiligingscamera’s?

,,Ja, maar dat zijn detectiecamera's, die reageren op beweging. En doordat het regende, hebben ze niet helemaal goed opgenomen omdat ze de beweging niet goed hebben waargenomen. Er zijn alleen wat schimmen te zien.”

Zoveel materiaal: dat hebben ze niet op een aanhangertje gegooid?

,,Wat ik heb begrepen is dat de politie uit sporenonderzoek heeft opgemaakt dat er in ieder geval dubbele lucht is gebruikt. Dus het moet gaan om een grote, zware bus of een klein vrachtwagentje. Of er ook nog een aanhanger is gebruikt, hebben ze niet helemaal goed kunnen opmaken.”

Het klinkt alsof de daders wisten waar ze moesten zijn.

,,Ik denk dat ze wel wat voorstudie hebben gedaan. Bij het bedrijf naast ons zijn ze aan het bouwen. Normaal staat daar een schuifhek en is het een stuk moeilijker om binnen te komen. Nu konden ze precies tussen vier panden in staan, waardoor ze ook vanaf de openbare weg niet zichtbaar waren.”

Het is vrijdagnacht gebeurd, maar u had zaterdag niks door?

,,Ik ben zaterdag heel even geweest, maar toen heb ik het niet ontdekt. Maandag kwamen de jongens en ik zei nog: De steigers staan klaar.”

Het liep even anders. Konden ze wel aan het werk?

,,Gelukkig konden we via een bedrijf uit Elburg huursteigers krijgen. Maar het is een flinke aderlating voor ons. We hopen dat de verzekering iets vergoed. We hebben al het spul wel extra beveiligd omdat het buiten staat.”

Heeft u nog hoop dat u het materiaal terugziet?

,,Er zit best wel handel in, begreep ik van de politie. Er wordt wel meer gestolen, want de aluminiumprijs is redelijk hoog. De stickers met onze bedrijfsnaam zullen wel meteen verwijderd zijn, maar sommige delen hebben we ook blauw en rood gecoat. Heel veel bedrijven rondom ons hebben gereageerd en we hebben ook veel beelden gezien. We zien wel een grote witte bus voorbij komen ergens, maar we weten ook niet zeker dat die het is geweest...”