Scholieren ontwerpen verkeersbord in Elburg: 'Wat is nou belangrijker: je telefoon of je leven?'

Het is vijf voor negen woensdagochtend als het zo hard miezert dat het lijkt of het gewoon regent. De scholieren van het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg schuilen onder de betonnen luifel van hun schoolgebouw. Ze zijn in afwachting van de onthulling van een verkeersbord dat ze op de fiets allemaal passeren als ze van school naar huis fietsen.