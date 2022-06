Scootmobiel aangereden op zebrapad in Doornspijk, vrouw gewond naar ziekenhuis

Elburgers mogen kijkje nemen in hennepcon­tai­ner

Hennepkwekerijen. Regelmatig wordt er eentje gevonden in de regio. Onlangs nog een behoorlijke grote in Elburg. Maar hoe herken je nou zo'n kwekerij? Kan je het ruiken? Of zie je iets anders verdachts? Dat kunnen inwoners van Elburg morgen, woensdag 25 mei, ervaren op het plein aan de haven. Daar staat dan namelijk een hennepcontainer.

24 mei