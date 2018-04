Senioren in Elburg langer thuis met Blijverslening

Burgemeester en wethouders besloten vorig jaar oktober al dat er wat hen betreft een Blijverslening zou komen. De afgelopen maanden zijn de 'spelregels' uitgewerkt en daarmee is recent ingestemd door de gemeenteraad. Het geld van de lening kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor aanschaf en installeren van een traplift in de woning, het realiseren van een slaapkamer op begane grond of een aanpassing van de badkamer.

,,We vinden het belangrijk dat senioren en inwoners met een beperking meer mogelijkheden hebben om langer thuis te kunnen wonen. Zij moeten in staat zijn om noodzakelijke aanpassingen in de woning te kunnen financieren", aldus wethouder Jan Polinder.

Interesse

,,De behoefte is er in hoge mate", vervolgt hij. ,,Zo merkten we tijdens de op 15 maart gehouden seniorenbeurs in multifunctioneel centrum 't Huiken in Elburg dat veel ouderen grote interesse hebben in de Blijverslening."

In het voorstel aan de gemeenteraad wordt nog verwezen naar recentelijk onderzoek. Daarin is onder meer naar voren gekomen dat onder alle inwoners van de gemeente tussen 65 en 75 jaar, bijna driekwart niet verwacht te verhuizen de komende vijf jaar. 'Maar circa eenderde deel van deze personen geeft aan dat zij wel verwachten de huidige woning te moeten aanpassen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen'.