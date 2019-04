SGP’er Krooneman neemt woorden niet terug, raadsleden Elburg komen niet nader tot elkaar

Ves­tingraad Elburg blijft nuance zoeken in kwestie koopzondag

2 april Hans Witteveen wilde als voorzitter van de Vestingraad maandag in de gemeenteraad van Elburg zijn zegje doen over de koopzondag, namens de ondernemers in de binnenstad. Maar hij mocht niet inspreken van de burgemeester. ,,Ik had het wel een beetje zien aankomen.’’