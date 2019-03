SGP wil nieuwe weg bij Elburg tussen Flevoland en Gelderland

Ruitenberg: ,,Het toerisme in beide provincies neemt toe, evenals het woon-werkverkeer. In de ochtend- en middagspits staat de N309 vaak al vol. Dat betekent dat het industrieterrein Kruismaten, waarin veel potentie zit, lastiger bereikbaar wordt voor economisch verkeer. Wat dus economisch belemmerend werkt. Zeker met het oog op de komst van Lelystad Airport - dus nóg meer verkeer tussen beide provincies - vinden wij dat er serieus onderzoek moet worden gedaan naar de haalbaarheid van een tweede verbinding tussen Gelderland en Flevoland ter hoogte van Elburg.’’

Knelpunt

Ruitenberg wil weten of Gedeputeerde Staten Gelderland op de hoogte is van de toenemende verkeersdruk op de N309 en of zij kan aangeven hoe sterk de groei ervan is geweest, afgelopen jaren. Daarnaast wil SGP weten of er onderzoek is gedaan naar effecten op verkeersdrukte door de komst van Lelystad Airport en de toename van vakantie- en toerismeverkeer door de promotie van Elburg en andere Hanzesteden.