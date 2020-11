Slachtoffer uit Elburg emotioneel tegen overvaller: ‘Alles veranderde die avond voor mij’

Verdachte (18) van overval tankstati­on Elburg heeft psychische problemen

18 augustus De 18-jarige verdachte van de overval op een tankstation in Elburg op 17 april heeft zulke complexe psychische problemen dat plaatsing in een ggz-instelling in het verschiet ligt. Zoveel werd duidelijk tijdens de eerste openbare zitting tegen H.V. uit het Zuid-Hollandse Ammerstol in de rechtbank in Zutphen. Er moet nog een oordeel van een psychiater komen, voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld.