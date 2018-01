Slag om koopzondag in de Bijbelgordel begint

De fracties van D66 in Elburg, Harderwijk, Kampen en Rijssen-Holten volgen Paternotte en slijpen de messen. De koopzondag is volgens hen hét thema bij de gemeenteraadsverkiezingen van hun gemeente op 21 maart dit jaar. De partijen in die gemeenten met een christelijke inborst - zoals ChristenUnie en SGP - beamen dat het een issue is. Zij willen de zondagsrust koste wat het kost behouden in de gemeenten. 'God schiep de aarde immers in zes dagen, en de zevende gebruikte hij om te rusten'.



Martijn Pijnenburg is D66-lijsttrekker in de gemeente Harderwijk. Hij kan uitleggen waarom de discussie juist nu zo hoog oplaait in de Bijbelgordel. ,,Gemeenten buiten de Bijbelgordel zijn allang om. Die hebben iedere zondag koopzondag, of enkele per jaar. De ontzuiling gaat rond de Bijbelgordel veel langzamer. Maar deze is er wel degelijk. Dat blijkt wel. De kerken komen op enkele plaatsen ook hier leeg te staan.''