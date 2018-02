Slapen op botter EB43 kan doorgaan

De Botterstichting heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend, omdat zij een privaatrechtelijk deel van de haven huren. In de uiteindelijke aanvraag is aangegeven dat het feitelijk niet gaat om een Bed en Breakfast, maar om gasten de gelegenheid te geven te slapen op een botter. Volgens de gemeente past deze mogelijkheid binnen de huurovereenkomst en kunnen de plannen van de Botterstichting doorgaan.

In principe is de botter beschikbaar tijdens het vaarseizoen tot 1 oktober. Maar soms wordt de EB 43 gebruikt voor een vaartocht of wedstrijd en dan is die niet beschikbaar. Het ontbijt gaat via een naastgelegen hotel en de sanitaire voorzieningen van de gemeentelijke haven kunnen worden gebruikt. Het doel is om mensen op een andere manier kennis laten maken met botters, de Zuiderzee en de visserij.