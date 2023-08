Slechthorend, slechtziend en mogelijk ook nog aangereden: Elburg speurt naar vermiste hond Bobby (15)

MET VIDEO Aantal wolven op de Veluwe neemt toe, hoeveel ruimte is er nog? ‘Het is niet: hoe meer wolven, hoe meer schade’

De Veluwe is een wolvenroedel rijker. In het zuidwesten van het natuurgebied zijn dit voorjaar zes welpen geboren, blijkt nu. Dat betekent dat er nu vier roedels op de Veluwe leven. Hoeveel wolven komen er nog bij? En: is daar ruimte voor? Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt geeft tekst en uitleg.