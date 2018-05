Sleepbootdagen Elburg maakt zich op voor drukke jubileumeditie

Vrijdag en zaterdag staat de twintigste editie van de Elburger Sleepbootdagen op de agenda. Organisator Bernhard Neijmeijer verwacht veel boten, vanwege het jubileum, en veel bezoekers, vanwege het mooie weer. De grootscheepse verbouwing van de haven in Elburg is zo goed als afgerond en levert dan ook geen problemen op.

De twintigste editie; gefeliciteerd! Welke extra's hebben jullie allemaal verzonnen?

,,Bedankt, best knap ja, dat we het zo lang hebben volgehouden! We zullen er wel even bij stilstaan. Voorheen kwam altijd de loco-burgemeester om het evenement te openen, maar dit jaar hebben we de burgemeester gevraagd. Omdat het de twintigste keer is, maar ook omdat we een nieuwe burgemeester hebben. We verwachten rond de veertig boten, dus de haven zal lekker uitpuilen. Hier en daar zullen de bootjes gezellig dubbel moeten liggen."

De haven is de afgelopen maanden flink verbouwd. Welke gevolgen heeft dat voor jullie?

,,We moeten het iets anders indelen. Er is wel meer water bijgekomen, maar dat is meer voor de jachthaven. Wel kunnen we gebruiken maken van de kuil (waar voorheen de campers stonden, red). Daar zetten we wat circuswagens neer en een originele polderschaftkeet uit de begintijd van de Flevopolder. Ze zijn daar nu bezig om een toegangshek te plaatsen."

Vanwege 4 mei is er een dag minder feest?

,,De vrijdag was altijd al rustig, maar vanwege de dodenherdenking is het nu nog iets rustiger. De burgemeester verricht om 17 uur de opening en daarna is de kapiteinsborrel. Het is een dag voor de insiders."

Zaterdag wordt het mooi weer, dus het wordt druk?

,,Het kan niet op met temperaturen in de twintig graden. Dus ik denk dat het druk wordt ja. Tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers kunnen we wel halen. We hebben de aantallen nooit specifiek bijgehouden in het verleden, maar een jaar of vijf geleden was het ook enorm mooi weer én dus druk."

Hoe is het met je eigen sleepboot Fe-Ja?

,,Hij vaart al weer. Een aantal jaar geleden had ik de motor helemaal open liggen, maar vorig jaar heb ik al lekker rondgevaren. En dit jaar ben ik naar Sail Kampen geweest. Nu moet ik het schilderwerk aanpakken. Als gastheer lig ik vooraan, bij de Visafslag."

Tot slot: wat is de meest bijzonderste boot?