Soap rond VVD Elburg heeft nieuw hoofdstuk: Rick van Velthuysen splitst zich af en gaat alleen verder

De commotie binnen de VVD ontstond doordat Marga Schoots van de partij geen dubbelrol mocht vervullen in de gemeenteraad van Elburg en in de Provinciale Staten van Gelderland. Ze bood daarom haar ontslag aan bij de burgemeester van Elburg, maar trok dat enkele dagen later weer in. Dat is echter verboden en haar ontslag was daardoor definitief. In de tussentijd had ze bij de provincie echter ook aangegeven te stoppen als statenlid. Schoots noemde dat eerder een administratieve blunder en gaf aan er ontzettend van te balen.