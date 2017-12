SSS Elburg krijgt geldlening om turntoestellen te betalen

Stan (7) en Bodil (6) getrouwd tijdens Kerst in de Vesting

8 december Kerst in de Vesting begon vrijdagmiddag op bijzondere wijze. De zesjarige Stan Westra trad met de een jaar jongere Bodil in het huwelijk. Dat gebeurde in de stampvolle trouwzaal van de gemeente Elburg. Die was gehuld met alle leerlingen van de Van Kinsbergenschool.