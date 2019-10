Steekpartij in Doornspijk voedt lokale discussie over huisvesting arbeidsmigranten

Teleurge­stel­de Schoots (VVD) stopt als Statenlid en kiest voor gemeente­raad van Elburg

22 oktober Marga Schoots werd op 5 juni jongstleden beëdigd als Statenlid, maar levert haar zetel nu al weer in. Omdat de VVD geen opvolger voor haar kan vinden in de gemeenteraad van Elburg. En omdat het geduld in Arnhem op dreigde te raken. Schoots is ‘teleurgesteld in de gang van zaken’.