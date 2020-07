Stempelen langs Veluwse musea met gids in de hand

Onderne­mers in Elburg krijgen belasting­voor­deel door coronacri­sis

9 juli Ondernemers in de gemeente Elburg hoeven dit of volgend jaar minder belasting te betalen. Daarmee wil de gemeente hun een financieel steuntje in de rug geven tijdens de coronacrisis. Voor de gederfde inkomsten heeft wethouder financiën Henk Wessel eerder al 1 miljoen euro apart gezet.