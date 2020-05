Stilte in beeld: Elburg

Thomas uit 't Harde verrast met brandweer­be­zoek en burgemees­ter voor zijn jeugdlint­je

27 april De brandweer die een rondje maakt door het dorp voor Koningsdag? Het had volgens Thomas van 't Veen uit 't Harde best gekund. Totdat hij doorkreeg dat het Jan Nathan Rozendaal, burgemeester van Elburg, was die hem via een megafoon toesprak omdat de 16-jarige een jeugdlintje had verdiend.