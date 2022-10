Storm van kritiek vanwege moderne lichtmasten in hartje Elburg: ‘Dit is waanzin!’

Er is een storm van kritiek losgebarsten op de gemeente Elburg vanwege twee nieuwe lantaarnpalen op de Vischmarkt in het centrum. De palen moeten verwijzen naar masten van botters of meerpalen in de haven, maar doen velen pijn aan de ogen. ,,Dit is waanzin!”