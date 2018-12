Strafzaak tegen Dario J. uit Den Ham gaat volgend jaar verder

Dario J. wordt op dit moment onderzocht in forensisch centrum Teylingereind, een justitiële jeugdinrichting. Daaruit moet blijken of de Hammenaar als minderjarige of als volwassene zal worden berecht. De psychiater die hem onderzocht, gaf aan dat in zijn ogen het jeugdstrafrecht van toepassing is. Maar omdat hij eind september op zitting niet gehoord kon worden, en zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank nog wel vragen aan hem had, werd de zaak aangehouden voor nader onderzoek.

Dario J. is de enige verdachte in de zaak rondom de dood van Michiel Schut. De 19-jarige kwam in de nacht van 31 maart op 1 april om het leven aan De Kottergoren in Den Ham, waar hij op een verjaardagsfeestje was. Dario J. was daar ook. Een ruzie liep uit de hand, Schut werd neergestoken met een mes en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dario J. werd nog diezelfde nacht aangehouden.