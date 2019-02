‘Strijd tegen permanente bewoning van vakantiehuisjes slaat door op de Veluwe’

Slaan Veluwse gemeenten door in hun strijd tegen de permanente bewoning van vakantiehuisjes? Geen twijfel mogelijk, vindt Liemburg, die al jarenlang in een juridische strijd is verwikkeld met de gemeente Elburg. In 2008 kocht ze een recreatiewoning op bungalowpark Dennenrhode in Doornspijk. Ze betaalde ruim 200.000 euro voor het huisje. ,,Maar de gemeente wil dat ik vertrek en mijn woning voor een fractie van dat bedrag verkoop.’’ Daar voelt Liemburg echter niets voor. In haar ogen doet ze namelijk niets verkeerd. ,,Ik woon in Deventer, niet op Dennenrhode.’’