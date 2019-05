’t Harde worstelt met huisvesting van arbeidsmigranten en ‘mensen met onbegrepen gedrag’; buren maken zich ernstige zorgen

Gewonde militair ontslagen uit ziekenhuis na ongeluk met ‘Houwitser’ in ’t Harde

13 mei De militair die vorige week gewond is geraakt tijdens een oefening in 't Harde is ontslagen uit het ziekenhuis. Na een operatie aan zijn arm is er hoop op volledig herstel. Dat zegt woordvoerder Sjaak van Elten. ,,De hoop is dat alles goed komt. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat is nog niet duidelijk. Daar is het nog te vroeg voor.’’