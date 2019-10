Teleurgestelde Schoots (VVD) stopt als Statenlid en kiest voor gemeenteraad van Elburg

Marga Schoots werd op 5 juni jongstleden beëdigd als Statenlid, maar levert haar zetel nu al weer in. Omdat de VVD geen opvolger voor haar kan vinden in de gemeenteraad van Elburg. En omdat het geduld in Arnhem op dreigde te raken. Schoots is ‘teleurgesteld in de gang van zaken’.

Schoots (uit ’t Harde) had naar eigen zeggen de ‘volle intentie’ om zich verdienstelijk te maken als Statenlid in Arnhem. ,,Ik heb me vorig jaar niet voor niks verkiesbaar gesteld. Ik wilde de afstand tussen Elburg en Arnhem wat verkleinen. Al lag het toen nog niet in mijn voorstellingsvermogen om Statenlid te worden.’’ Na de verkiezingen in maart was dat ook niet direct aan de orde, maar toen Jan Markink in mei werd voorgedragen als gedeputeerde, kwam er voor Schoots een plekje vrij in Arnhem.

Het fractiebestuur van de de VVD in Gelderland vond wel dat ze haar zetel in de raad van Elburg zou moeten inleveren. ,,Daardoor zou ik de vier jaar in Elburg niet vol maken, maar ik vond dat goed te verantwoorden, omdat ik volksvertegenwoordiger zou blijven. Maar vervolgens is het regionale bestuur niet gaan schakelen en bleek de kandidatenlijst niet meer houdbaar. Om allerlei redenen wilden mensen niet in de raad. Daar zit de teleurstelling. Je gaat ervan uit dat mensen beschikbaar zijn als ze zich verkiesbaar stellen.’’

Opgejaagd

Toen er na het zomerreces nog geen opvolger voor haar in Elburg was gevonden, voerde het fractiebestuur van VVD Gelderland de druk op. ,,Ik moest per direct mijn raadszetel in Elburg inleveren. Maar dat zou betekenen dat de VVD één van de twee zetels kwijt zou zijn. En dat kon ik niet maken naar de kiezer in Elburg. Het lag niet in mijn handen, maar het werd wel bij mij neergelegd.’’

Schoots besloot om voor Elburg te kiezen en ‘Arnhem’ even te laten voor wat het is. ,,Ik voelde mij opgejaagd en ik bedrijf geen politiek voor een mooi cv, want ik wil altijd mijn hart en goede gevoel volgen. Ik wil mij gesteund, veilig en welkom voelen en dan werkt het niet om de druk op mij zo onwenselijk hoog op te voeren.’’

Niet rancuneus

In Elburg was Rick van Velthuysen haar inmiddels opgevolgd als fractievoorzitter. Voorlopig blijft dat ook zo, maar vermoedelijk pakt Schoots haar oude rol na verloop van tijd weer op. ,,Ik ga eerst even tot rust komen, want het doet me meer dan ik had verwacht.’’